Albenga 2019, Distilo porta avanti l’idea della società multiservizi: c’è anche il nome

Albenga. “Dopo aver ascoltato con attenzione la conferenza stampa del sindaco Cangiano nel ringraziarlo per il lavoro svolto siamo pronti ad investire i 725.000 euro disponibili per la creazione della nostra società pubblica multiservizi”. Così Diego Distilo, candidato sindaco delle liste Solo per Albenga e Aria Nuova per Albenga rilancia la proposta cardine del suo programma elettorale.

“Nei giorni scorsi ci siamo recati in comune ed abbiamo parlato con gli uffici per analizzare il nostro programma, poi fatto visionare ad un noto avvocato amministrativo e devo dire che quello che abbiamo in testa è fattibile e realizzabile. Stiamo preparando lo statuto , il regolamento interno e tutti gli atti necessari che spiegheranno alla città come procederemo creando questo nuovo contenitore pubblico. Multiservizi tra l’altro utilizzato in tutta Italia e anche in qualche città a noi vicina” prosegue il candidato sindaco.

“Dimostreremo come ci sarà un risparmio notevole lasciando l’economia in città e dando possibilità di occupazione ai nostri cittadini. Noi non stiamo promettendo assunzioni comunali noi stiamo promettendo come gestiremo la città utilizzando la manovalanza ingauna migliorando costi e servizi. Siamo pronti a presentare il nostro progetto che riguarderà vigilanza, manutenzioni, tributi, sociale, agricoltura, ambiente, turismo tutto e solo con la nostra nuova società P.G.I (prima gli ingauni)” conclude Distilo.

Intanto un altro nome si aggiunge alla squadra: si tratta di Gaetano Caputo, 41 anni, imprenditore nel settore telefonia ed elettronica, titolare del Centro Riparazione Smartphones, realtà albenganese che si occupa di assistenza tecnica hardware e software di dispositivi mobili dal 2014.

“Napoletano di nascita e albenganese di adozione, con forti valori familiari e sociali, da sempre studioso e appassionato di tecnologia non rifiuta mai di concedere le sue nozioni e la sua esperienza per aiutare chi ne ha bisogno” lo presentano dalla lista in appoggio a Distilo.

“Chi mi conosce sa che non mi piace mettermi in mostra, che non sono molto avvezzo alla politica attiva, ma negli ultimi anni albenga ha avuto un progressivo tracollo sotto tanti aspetti, io ho 2 figli che vorrei far crescere in una citta viva,sicura e piacevole da visitare. Mi piacerebbe vedere una albenga più motivata a crescere, una albenga in cui venire per passare delle giornate piacevoli e non essere sempre costretti a scegliere i piu’ gettonati comuni limitrofi che attraggono più turismo e più famiglie. Proprio per queste ed altre motivazioni mi è stato chiesto di dare il mio contributo nel risollevare questa citta. Inoltre conoscendo bene molte delle persone di questa compagine e nutrendo stima e fiducia in loro mi sono convinto a farne parte anch io. Persone comuni come me che combattono ogni giorno con le sfide quotidiane. Per una albenga di nuovo viva e attiva” conclude Caputo.