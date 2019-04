Albenga 2019, altri due giovani in campo con Distilo

Albenga. Si arricchisce di altri due nomi la lista a sostegno di Diego Distilo nella corsa a sindaco di Albenga.

Il primo è quello del 30enne Matteo Molinari: “Sono nato e cresciuto ad Albenga, da bambino era meraviglioso andare in centro e adoravo il minisport. Poi da adolescente ho iniziato a vedere una città stanca con molta delinquenza, droga e baby gang. Ora alla soglia dei 30 anni voglio fare qualcosa per la mia città perchè mi sono stufato di vederla in ostaggio di gentaglia. Voglio che torni la città attraente che ricordo nella mia infanzia, con delle migliorie”.

“Mi ha poi affascinato l’idea di unire Ceriale ad Albenga con una passeggiata e pista ciclabile in viale Che Guevara. Ho sempre sognato Albenga e Ceriale unite in un unica area urbana, ecologica e ricca di verdi parchi e con molte cose da offrire. Io sono pronto e scelgo Diego sono sicuro lo faranno anche i nostri concittadini”.

Con Distilo anche il 31enne Samuel Capizzi, titolare di un’agenzia web e grafica specializzata in strategie di comunicazione e progetti web: “Grazie alla mia profonda esperienza nel settore informatico mi sento pronto a dare il mio contributo al candidato sindaco Diego Distilo sostenendo un’opera di rinnovamento a 360 gradi del portale online comunale. Attraverso il miglioramento della informatizzazione del Comune di Albenga otterremo una diminuzione dei tempi di attesa per l’accesso alla modulistica, una maggior fruibilità delle informazioni attraverso un’ottimizzazione del portale al fine di renderlo più semplice ed efficace, dando ai nostri cittadini la possibilità di conoscere l’operato del comune e di esprimere la propria opinione”.

“Vorremmo inoltre migliorare la connessione informatica con le varie frazioni per garantire una migliore comunicazione su tutto il nostro territorio. Infine vorremmo poter migliorare la gestione pubblicitaria dei nostri prodotti, delle nostre risorse e dei nostri servizi sul suolo nazionale e all’estero per meglio sponsorizzare le nostre eccellenze”.

Distilo commenta: “Sono davvero felice che ci sia anche Samuel”.