Alassio. Sono quattro su ventitré attività partecipanti i cocktail selezionati oggi presso l’Istituto Alberghiero Giancardi durante la prima fase de “The 2019 Cocktail Contest”. La giuria composta da Domenico Costanzo “Dom Costa”, bar tender internazionale, Riccardo Picotto, bar manager e scrittore del settore, e Paolo Madonia, docente dell’Alberghiero – settore bar, ha giudicato quali migliori cocktail quelli preparati dall’Istituto Alberghiero Giancardi, dal Bar Jolly, dal Liquid Cafè e dai locali Number 40 & Gelateria Perlecò.

Folta e partecipativa la presenza del pubblico alla performance dei 23 barman tra i quali ricordiamo, oltre a quelli selezionati, quelli dei locali U’ brecche, Spotti, Sandon, Rudy Cafè, il Retrobottega, Officina del caffè, Moka Bar, La Madeleine, La Cambusa, Graf, Dejavù (con due cocktail in competizione), Caffè Roma, Belin, Bar La Vela, il Grand Hotel di Alassio, Bar Barusso, Panama, Sangiuccu. Presenti all’evento anche il sindaco Marco Melgrati, l’assessore Fabio Macheda e la vicepreside dell’Istituto Alberghiero Antonella Annitto.

I quattro drink selezionati, dal 19 aprile sino al 5 maggio, si potranno degustare in tutti i locali e riceveranno i voti del pubblico. La votazione avverrà direttamente nei locali che serviranno i tre drink permettendo al consumatore di votare attraverso un’apposita cartolina o mediante pagina Facebook e Instagram. Il totale dei voti ricevuti per ogni drink saranno sommati a quelli della giuria di qualità nella giornata finale del 7 giugno per eleggere l’”Alassio Drink”.

“The 2019 Cocktail Contest” è organizzato da Leila Mawjee in collaborazione con il Consorzio Alassio un mare di shopping e con il Patrocinio del Comune di Alassio. L’organizzazione ringrazia le aziende e attività commerciali “Acqua di Alassio”, Peirano Bevande, OPS Group Advertising, Consorzio Macramè, Martini Italy “Fiero&Tonic”, Starsky & Hutch parrucchieri e bellezza, Istituto Alberghiero Giancardi.