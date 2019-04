Alassio. Ad Alassio, alcuni turisti che passeggiavano sulla spiaggia hanno segnalato la presenza di pezzi di ferro, pericolosi. Immediato è scattato l’interno da parte degli agenti della Squadra Nautica del Commissariato.

Nel corso della verifica, l’area demaniale in questione, di 936 metri quadrati di superficie circa e data in concessione ad una colonia balneare situata a ponente della città, è risultata in stato di totale abbandono.

La polizia ha accertato la presenza sull’arenile di detriti, materiale metallico arrugginito nonché le parti in alluminio di una struttura stagionale divelta probabilmente dagli eventi climatici dello scorso ottobre. Successivamente, anche in questo caso l’area interessata è stata interdetta al pubblico, delimitata con apposita segnaletica e tutti i materiali dovranno essere rimossi dal concessionario e smaltiti presso un centro autorizzato.

Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella documentazione di concessione e nell’ordinanza che riguarda le attività balneari è stata notificata la sanzione amministrativa di 1.032 euro.