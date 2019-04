Alassio, sorpreso con un chilo di marijuana e cocaina in casa: pusher arrestato dai carabinieri

Alassio. Aveva in casa quasi un chilo di marijuana, cocaina, tre coltelli utilizzati per il taglio dello stupefacente, un bilancino di precisione e 100 euro in contanti il 30enne pusher italiano arrestato dall’aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Alassio in collaborazione con i colleghi della stazione locale.

Il fermo giunge a conclusione di un’operazione di polizia diretta a contrastare lo spaccio nella città del Muretto. Dopo gli adempimenti di rito, il giovane è stato trasferito in carcere ed ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ed in vista del ponte pasquale e del notevole afflusso turistico di questi giorni, tutte le stazioni dipendenti dalla compagnia di Alassio intensificheranno le attività di controllo, vigilanza e presidio del territorio di competenza. Uomini in borghese si confonderanno fra la folla e pattuglie in borghese saranno presenti nel “budello” di Alassio mentre il nucleo cinofili di Villanova d’Albenga continuerà a presidiare la stazione ferroviaria, il porto, gli stabilimenti balneari, il centro storico cittadino.

Soprattutto nelle ore notturne verranno effettuati posti di controllo, in funzione preventiva, nei punti nevralgici allo scopo di rendere tranquilla e sicura la circolazione stradale.