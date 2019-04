Alassio. L’Alassio supera (3-2) l’Albenga, al termine di una partita ricca di capovolgimenti di fronte.

“E’ stata una autentica battaglia, noi eravamo all’ultima spiaggia, ma siamo riusciti a portare a casa tre punti pesanti – afferma Simone Lupo – l’Albenga è passata in vantaggio con Mela, siamo stati bravi a non abbatterci e continuare a giocare, è arrivato il mio pareggio, che ci ha rinfrancato, consentendoci, in seguito, di vincere la partita”

“Grazie al successo abbiamo di nuovo la possibilità di salvarci senza giocare i playout – conclude il bomber alassino – vincendo domenica ad Imperia. Sarebbe una grandissima impresa, anche in considerazione di come si è messa la stagione”.