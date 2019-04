Alassio. Si è concluso il percorso formativo “Pane, Pizza e Creatività” alla presenza del presidente della Camera di Commercio delle Riviere Liguri Luciano Pasquale, del presidente nazionale Confartigianato panificatori Enrico Meini, del direttore di Confartigianato Savona Mariano Cerro, dell’assessore alle politiche scolastiche di Alassio Fabio Macheda, del sindaco di Vendone Pietro Revetria e della presidente dell’associazione Missione Autismo Anna Rizza.

“Grazie al contributo del mondo delle professioni, si aprono nuovi orizzonti per la didattica speciale ed in particolare per quella incentrata sulla manualità e l’autosufficienza domestica” ha detto la dirigente scolastica Simonetta Barile nella sua prolusione alla consegna dei certificati di competenza ai dieci studenti con speciali abilità che hanno concluso il percorso formativo “Pane, Pizza e Creatività”.

di 11 Galleria fotografica Pane, Pizza e Creatività









Un viaggio pedagogico voluto dalla presidente dell’associazione Missione Autismo di Savona Anna Rizza, e grazie ai docenti Lorenza Giudice, Enrico Meini e Gian Marco Cabras, che ha vistotrasformare le abilità e le conoscenze del singolo in patrimonio comune di competenze. Un percorso didattico incentrato sulla tecnica del cooperative learning dove l’io si trasforma in noi e la comunicazione esclusivamente orizzontale rispetta i tempi e i modi di ognuno.

“Un grande risultato frutto di un gioco di squadra – come sottolineato da Enrico Meini, presidente nazionale di Confartigianato Panificatori – che ha visto in campo il mondo delle professioni accanto a quello della formazione a sostegno del diritto allo studio e all’autorealizzazione di tutti e di ciascuno”.

Il corso di formazione, progettato dal centro studi del Giancardi, e suddiviso per unità didattiche di apprendimento, si è concluso con un test d’esame consistente nella preparazione di un buffet d’arte bianca con protagonisti gli ortaggi e le aromatiche dei produttori aderenti a Confagricoltura che ha sostenuto l’iniziativa, unitamente a Confartigianato e Futura Formazione. Una grande prova di cucina che ha valorizzato, oltre alle verdure della piana albenganese, il caco essiccato entrato di recente nell’albo delle De.Co del Comune di Vendone, e promosso dal team di provetti panettieri nella trasmissione del “Buongiorno Regione” dello scorso 27 marzo.

Il progetto è stato coordinato dai docenti di sostegno Concetta Panuccio, Rosy Di Martino, Monica Menozzi, CorradoVinci, Sara Casale, Anna Maria Romeo, Teresa Massabò, dall’educatrice Vania Tessitore, dai tecnici Luigi Natale e Aurelio Pepe, da Antonella Annitto, vicepreside del “Giancardi”, Mariano Cerro, direttore di Confartigianato, Fulvia Becco, coordinatrice di Futura, Franco Laureri e Monica Barbera del centro studi dell’alberghiero.