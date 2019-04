Alassio. Proroga dell’accensione degli impianti termici fino al 15 aprile 2019. E’ l’ordinanza emessa dal sindaco di Alassio a seguito delle avverse previsioni climatiche annunciate per i prossimi giorni.

“Con ordinanza n° 102/2019 il Sindaco di Alassio ha sottoscritto l’autorizzazione, in deroga ed in forza alle disposizioni di legge, all’accensione degli impianti termici a far data dal 1° aprile 2019 fino al 15 aprile 2019 compreso, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo 5 ore al giorno, liberamente articolabili nell’arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dalla legge”.

Se saranno disposte ulteriori variazioni, saranno tempestivamente comunicate dall’amministrazione alassina.