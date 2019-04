Alassio, nasce la prima spiaggia libera dedicata ai Millennials: si chiamerà “Easy Beach”

Alassio. Ha studiato a fondo l’iniziativa e si è attivato per realizzarla. Prima prendendo contatti e accordi con i privati titolari del tratto interessato e poi realizzando un progetto nuovo, che vedrà la luce proprio nella stagione estiva 2019 quasi alle porte.

È nata così “Easy Beach”, una spiaggia libera innovativa, dedicata ai giovani, in particolare ai cosiddetti “Millennials”, che sarà realizzata su una superficie di ben 3mila metri quadrati, con 200 metri quadrati circa di zona d’ombra e un’affluenza turistica giornaliera che è stata stimata in previsione, tra i 700 e le mille persone.

Un’idea nata dalla mente e poi promossa da Andrea Della Valle, patron del Baba Beach di Alassio, annoverata tra le prime 10 spiagge “Dog Luxury” d’Italia. E la nuova spiaggia sarà realizzata proprio a fianco al “Baba”.

“Si tratta del tratto di spiaggia libera a ponente di Baba Beach, – ha spiegato Delle Valle ai microfoni di Ivg.it. – Ho preso in concessione il tratto di terreno tra area demaniale e ferrovia e, dopo una bonifica importante, l’area sarà attrezzata con bagni-docce, beach volley, armadietti per custodire oggetti, wifi, carica cellulari gratuita, casse per la musica e zona relax ombreggiata. Inoltre, sarà possibile noleggiare lettini, maschere snorkeling e paddle da utilizzare nella spiaggia libera”.

“Ovviamente la spiaggia sarà libera, con la possibilità però di affittare ombrelloni e lettini, e aperta a tutti, con prezzi low cost per accogliere in particolare la fascia di ragazzi tra i 15 e i 25 anni che attualmente ad Alassio non trovano spazi adeguati alle loro esigenze”, ha concluso Della Valle.