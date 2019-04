Alassio, arriva la sgradita sorpresa: revisione e aumento per le tariffe dell’acqua 

Alassio. Per qualcuno la sgradita “sorpresa” è arrivata già il mese scorso, per altri è imminente: ad Alassio aumentano i costi delle bollette dell’acqua.

Se ne è parlato questa mattina, nella sala consigliare del Comune, dove si è tenuto un incontro tra Sca, Comune di Alassio, Provincia di Savona, AssoUtenti, Assoristobar e Associazione Albergatori per illustrare le modalità di applicazione delle nuove tariffe.

Sca Srl, come peraltro tutte lo società del ciclo idrico integrato del Paese, ha dovuto recepire la normativa Arera, autorità di regolazione per energia reti e ambiente (luce, gas, acqua e da gennaio 2018 anche rifiuti) che si occupa istituita con lo scopo di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo quindi un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti.

“Arera – spiegano da Sca srl – emette delibere che hanno valore di Legge dello Stato cui anche noi abbiamo dovuto adeguarci compiendo la ristrutturazione dell’articolazione tariffaria sulla base delle medie nazionali e del consumo effettivo”.

“Come già per Tari il principio è il medesimo: più si consuma più i coefficienti salgono. Per l’azienda Sca non vi sono variazioni né in aumento né in calo. Per l’utenza, in taluni casi – negozi, uffici, utenze a basso consumo di acqua – si registrano delle flessioni di costo, in altri aumenti significativi. Il risultato è quindi di un impatto più mitigato sulle utenze domestiche, più marcato sui “grandi consumatori” per i quali si possono registrare aumenti fino al 20 per cento“.