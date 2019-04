Alassio. Sono due le sanzioni elevate dagli agenti della polizia municipale di Alassio che questa mattina all’alba hanno effettuato un servizio straordinario di controllo per verificare il corretto conferimento dei rifiuti sul territorio comunale. Insieme agli operatori i tecnici di Alassio Ambiente.

Due, come detto, le sanzioni elevate: una ad un commerciante che aveva abbandonato rifiuti non differenziati in luogo del conferimento cartoni; una a un cittadino colpevole di aver conferito l’umido al di fuori degli orari previsti.

Foto 2 di 2



“E’ un’azione continua – spiega l’assessore all’ambiente Giacomo Battaglia – che ho voluto incentivare perché la ritengo propedeutica non solo ad una educazione civica e a una città più pulita e ordinata, ma anche al futuro progetto di differenziata che stiamo mettendo a punto e che entrerà in vigore nell’ottobre prossimo”.

“Ringrazio i tecnici di Alassio Ambiente per il supporto nell’apertura dei cassonetti per l’indagine da parte degli agenti di polizia municipale, e gli stessi agenti per il servizio efficace e puntuale che stanno svolgendo”.