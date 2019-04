Al via la decima edizione di “Cantare e portare la Croce” con 13 cori da quattro diocesi

Savona. Dieci anni di emozioni, di bellezza, di note, di preghiera, di amicizia. Tredici cori (due cantano assieme) provenienti da ben quattro diverse diocesi (Savona-Noli, Albenga-Imperia, Acqui e Genova) confermando il record dello scorso anno. Circa 300 i cantori coinvolti, dai sei agli ottant’anni. Oltre 90 chilometri di costa fra Genova e Albenga, le provenienze più lontane dei gruppi presenti. Numeri straordinari per “Cantare e portare la Croce” iniziativa promossa dal priorato diocesano delle confraternite di Savona-Noli, assieme alla stessa diocesi di Savona-Noli e al coordinamento delle corali, che vanta il patrocinio della Provincia di Savona e dei Comuni di Savona, Quiliano, Spotorno e Cogoleto.

Trascinato dall’apprezzamento dal pubblico e da un successo crescente (oratori gremiti, frequenti e necessari “traslochi” nelle vicine chiese parrocchiali), l’evento giunge quest’anno alla decima edizione (nel suo complesso, sono addirittura 18 i diversi cori coinvolti nella manifestazione in ben 40 differenti location). Così, in occasione dell’importante traguardo si torna in quattro sedi dal preciso significato: si inizia dalla confraternita di N.S. di Castello, la più antica del savonese, che ospitò il primissimo evento nel 2010.

Poi si omaggiano le due figure a cui è dedicata la rassegna: Gianni Genta, cantore e confratello vittima di un incidente sul lavoro 10 anni fa, originario di Valleggia, ma residente a Spotorno, e Giovanni Priano, Priore diocesano cogoletese doc, scomparso nel 2011. Si riparte così venerdì 3 maggio alle 21 a Savona nell’oratorio di Nostra Signora di Castello a Savona con la Polifonica Cellese, il Polifonico di Valleggia e le Voci bianche di Valleggia. Venerdì 10 tappa in san Sebastiano a Valleggia con il “San Biagio” di Finalborgo, il “Bruckner” e il “San Pietro” di Savona. Venerdì 24 si va a Spotorno nell’oratorio dell’Annunziata con “Guido D’Arezzo” di Carcare, “Monteverdi” di Genova e i cori uniti “Ino Minì” di Arenzano e “Giuseppe Manzino” di Savona. Infine venerdì 31 si chiude in san Lorenzo a Cogoleto con il “Don Primo Volpe” di Albenga, il Collegium Sancti Sebastiani Gameraniensis e il Coro parrocchiale di San Bernardo in Valle, gruppo che debutta quest’anno alla rassegna.

“In occasione di questa speciale edizione, ribadisco il mio apprezzamento per la rassegna che unisce cori e confraternite – afferma il vescovo Calogero Marino presentando l’evento – due realtà preziose che, in modalità diverse, rendono lode all’unico Signore. E mi piace evidenziare come questa lunga strada percorsa assieme, nel tempo e nello spazio, sia testimonianza di quella Chiesa in cammino che deve essere la nostra diocesi”.

“Arrivare alla decima edizione è davvero fantastico e i numeri di questo evento lo testimoniano, ma sarebbero solo fredde cifre se non rappresentassero tante voci e tante anime, unite dalla musica, dell’amicizia e dal desiderio di lodare Dio – spiega Marco Gervino, direttore artistico e ideatore dell’iniziativa – ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare, anno dopo anno, questo sogno: i vescovi Gero e Vittorio per il sostegno, i priori diocesani Milly Venturino e Antonello Piccone, padre Piergiorgio Ladone, i direttori e i coristi per la loro disponibilità, tutti i confratelli per aver schiuso le porte di autentici scrigni di devozione e arte. E grazie al pubblico che ha risposto con sempre maggiore entusiasmo e che ci sprona a proseguire”.

“La decima edizione di Cantare e portare la Croce rappresenta un traguardo importante che ci riempie di soddisfazione e gioia – afferma il priore diocesano Antonello Piccone – segno di quanto questo appuntamento sia ormai entrato a fare parte della nostra realtà diocesana, confraternale e non solo, con il crescente successo e la grande partecipazione di pubblico che le scorse edizioni hanno dimostrato. E il titolo porta in sé un connubio di due modi, diversi e complementari, di manifestare la fede”.

Il programma dettagliato

VENERDÌ 3 MAGGIO ORE 21

SAVONA, Oratorio N.S. DI CASTELLO

CORALE POLIFONICA CELLESE

direttore Eleonora Molinari

CORO POLIFONICO DI VALLEGGIA

direttori Filippo e Martino Nicora

CORO “VOCI BIANCHE” – VALLEGGIA

direttore Marco Siri

VENERDÌ 10 MAGGIO ORE 21

VALLEGGIA, Oratorio SAN SEBASTIANO

CORO POLIFONICO “ANTON BRUCKNER” – SAVONA

direttore Marco Esposto

CORO POLIFONICO “SAN BIAGIO” – FINALBORGO

direttore Fiorenza Ricca

CORO “SAN PIETRO” – SAVONA

direttore Padre Piergiorgio Ladone

VENERDÌ 24 MAGGIO ORE 21

SPOTORNO, Oratorio SS.ANNUNZIATA

CORALE “GUIDO D’AREZZO” – CARCARE

direttore Michela Vassallo

CORO LIRICO “GIUSEPPE MANZINO” – SAVONA

& CORO “INO MINÌ” – ARENZANO

direttore Guido Ripoli

CORO LIRICO SPERIMENTALE “CLAUDIO MONTEVERDI” – GENOVA

direttore Silvano Santagata

VENERDÌ 31 MAGGIO ORE 21

COGOLETO, Oratorio SAN LORENZO

SCHOLA CANTORUM “DON PRIMO VOLPE” – ALBENGA

direttore Paolo Guido

CORO DI SAN BERNARDO IN VALLE – SAVONA

direttore Simone Botta

COLLEGIUM MUSICUM “SANCTI SEBASTIANI GAMERANIENSIS”

direttore Graziano Interbartolo