Al team Calleri si aggiunge Ilaria Crevani: “Al fianco di Gero per rilanciare Albenga”

Albenga. Un innesto importante per il team Calleri. Nella lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Gerolamo Calleri si aggiunge Ilaria Crevani, classe 1979, titolare di uno studio Fisio ad Albenga e da sei anni preparatore atletico della sezione ingauna dell’Associazione Italiana Arbitri.

Laureata in Scienze Motorie e Massoterapista, dal 2003 collabora con squadre professionistiche di diverse discipline (calcio, rugby, volley), tra cui la Massese e il Voghera, ed è celebre per essere stata il “Comandante” più giovane d’Italia, per aver conseguito la licenza di Pilota di Elicotteri a soli 18 anni.

Originaria della Lombardia, ma da lungo tempo ingauna, è sposata con l’albenganese Igor Vecchio. “Ho deciso di scendere in campo e mettere a disposizione il mio impegno e le mie competenze per sostenere Gerolamo Calleri, la persona giusta per cambiare Albenga, città che mi ha accolto e quotidianamente mi gratifica professionalmente”, afferma Ilaria Crevani.

“Credo in Matteo Salvini, che con la Lega si sta battendo per difendere l’Italia. Io sto con Gero e desidero mettere a frutto la mia esperienza nella sua squadra per costruire insieme una città migliore, con più opportunità di lavoro, più sicurezza e una maggiore valorizzazione e promozione del territorio, dei suoi prodotti tipici e dele sue bellezze storico-culturali uniche”.