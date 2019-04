Al presidente dell’Anps di Savona il titolo ufficiale onorifico di dirigente superiore della polizia

Savona. “La Sezione dell’Associazione della Polizia di Stato di Savona vuole festeggiare il proprio Presidente Roberto Di Guida, Primo Dirigente della Polizia di Stato in congedo, al quale è stato conferito con decreto dal Capo della Polizia il titolo ufficiale onorifico di Dirigente Superiore della Polizia di Stato”. Con questo messaggio la sezione savonese dell’Anps si congratula con il suo presidente per il riconoscimento prestigioso.

“Il dirigente ha iniziato la sua carriera nel 1975 presso l’Accademia del Corpo delle Guardie di P.S. e tra le sue esperienze professionali più significative va ricordato il lungo periodo di servizio operativo presso la Squadra Mobile di Torino nei difficilissimi anni del terrorismo (ove ha ottenuto la promozione per merito straordinario), poi quello di Dirigente della Squadra Mobile di Reggio Calabria, lavorando talvolta a fianco di noti ‘super poliziotti’. Il suo articolato e prestigioso percorso professionale è proseguito con le esperienze internazionali con il diploma conseguito presso l’Accademia dell’FBI di Quantico (Virginia-USA) e di Comandante del contingente della Polizia di Stato nell’ambito della Missione Interforze in Albania” spiegano ancora dall’associazione .

“Infine le direzioni del Reparto Prevenzione Crimine ‘Veneto’, del Reparto Mobile di Firenze, del Compartimento della Polizia delle Comunicazioni di Genova ed il ruolo di Vicario Del Questore di Savona, che ha ricoperto fino alla data del pensionamento. Il funzionario per i succitati meriti di servizio è stato anche insignito della distinzione onorifica di Commendatore Al Merito della Repubblica Italiana” aggiungono dall’Anps di Savona.

“Il “poliziotto” Di Guida (dalla grande famiglia della Polizia di Stato non si va mai in pensione), nella sua attuale attività di Presidente della Sezione Anps di Savona, continua in particolare con i suoi soci ed in collaborazione con le istituzioni, gli enti locali e le altre Associazioni, a svolgere iniziative sulla legalità rivolte alle scolaresche ed ai cittadini” concludono dall’Associazione della Polizia di Stato di Savona.