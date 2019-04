Albenga. Dal 20 aprile al 12 maggio 2019, al via “Fior d’Albenga” 2019, la grande kermesse floricola che inonda ogni anno il centro storico di Albenga con fiori e profumi delle aromatiche della piana. Questa edizione sarà arricchita dalla colonna sonora della musica italiana, filo conduttore dell’evento principe della primavera ingauna.

Questa mattina, nel palazzo del Comune, la conferenza stampa di presentazione, alla presenza del sindaco Giorgio Cangiano, del vicesindaco Riccardo Tomatis, dell’assessore al Turismo Alberto Passino e delle principali associazioni di categoria e sponsor che, ormai da anni, partecipano e promuovo l’iniziativa.

Un connubio accattivante che porterà ancora una volta ad Albenga migliaia di persone che attendono questo evento per visitare la città delle torri. Ricchissima anche di eventi, la manifestazione vedrà protagonisti in primis i prodotti tipici con show cooking e degustazioni, la musica che comprenderà musica leggera nei locali pubblici, la rassegna “Fior di Concerti, La grande classica di Albenga” e la lirica accompagnerà tutto il periodo.

Saranno presenti eventi per tutti: dai bambini, con appuntamenti in piazza del Popolo con il Pagliaccio Pampero e la compagnia teatrale “I Senzatetto”, mostre d’arte e fotografiche, mercatini in Piazza San Domenico, una giornata dedicata agli sposi in piazza dei Leoni, le passeggiate tra le torri con le guide che illustreranno le bellezze di Albenga, le associazioni di categoria agricole che faranno conoscere i prodotti della Piana.

“Il cantiere Fior d’Albenga è al via e sarà una nuova grande occasione per la città di vetrina e promozione delle proprie eccellenze florovivaistiche, – ha affermato con soddisfazione Passino. – Nella conferenza stampa di oggi ho lanciato una proposta al sindaco attuale estesa ai quattro candidati sindaci, affinchè partecipino e collaborino fattivamente e congiuntamente alla realizzazione di un’aiuola, sotto l’egida dell’associazione Fior d’Albenga, a sottolineare l’importanza di un evento ormai patrimonio della città a cui non si può rinunciare”.

“Grande soddisfazione per la collaborazione che ho trovato con i rappresentanti delle categorie e delle associazioni della città che hanno contribuito affinchè il Concorso che premierà l’aiuola più bella sia interessante e stupisca per la fantasia, – ha aggiunto Giuseppe Rossi ex vicepreside dell’Istituto agrario di Albenga e neo presidente dell’associazione Fior d’Albenga. – Un’esperienza stimolante a livello personale che nella mia prima edizione mi ha contagiato per l’entusiasmo che gravita intorno a Fior d’Albenga”.

Insomma un pot-pourrì di colori e profumi e un calendario in continuo aggiornamento che si concluderà l’11 e il 12 maggio con “Open Albenga” il golf nel Centro Storico: di seguito, il calendario completo dell’evento. Tutti gli appuntamenti, poi, sono elencati anche sul sito ufficiale della manifestazione www.fiordalbenga.it , sulla pagina Facebook ufficiale Fior d’Albenga (@fiordalbenga), sul sito istituzionale del comune e sul sito turistico www.scoprialbenga.it.