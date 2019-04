Agricoltura ad Albenga, Calleri: “Ho fatto una semplice domanda, l’amministrazione non ha risposto”

Albenga. “Mi stupisce la reazione scomposta e un po’ innervosita dell’amministrazione comunale. Li invito a rileggere bene il mio intervento, che era privo di finalità polemiche: mi sono limitato a fare una domanda a chi governa Albenga, per conoscere per quale motivo la nostra città non avesse chiesto più fondi”. Lo dichiara Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga per il centro-destra.

“La domanda era rivolta al Comune, perché loro stessi avevano parlato di progetti cantierabili da quattro milioni. O si erano sbagliati con le previsioni, ma allora lo dicano, oppure non si erano sbagliati, dunque la domanda permane. Nessuna critica al comparto agricolo e alle associazioni, anzi, riporto testualmente quanto detto: piena fiducia nelle associazioni di categoria che hanno lavorato nell’interesse del territorio”.

“L’amministrazione purtroppo ha preferito attaccare, parlare di cose che poco o nulla c’entrano, senza rispondere. Spiace prendere atto, dunque, che in merito non abbiano alcunché di significativo da dire. E prendo atto dell’interesse, per certi versi positivo, del M5S verso l’agricoltura: anche se non sembrano aver del tutto capito le mie parole, anzi le hanno completamente ribaltate, è positivo che oggi si interessino di un argomento per il quale negli ultimi anni non si ricordano loro interventi”.