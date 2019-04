Savona. “Fuori la politica di ogni colore da luoghi di cura e sofferenza!”. E’ la richiesta avanzata da Maria Maione, segretario cittadino della Lega di Savona e dal membro del consiglio direttivo Ettore Ronco che nei giorni scorsi hanno incontrato il Direttore Amministrativo della Asl 2 savonese Dott.ssa Antonella Valeri.

“A seguito di numerose segnalazioni di cittadini, che avevano suscitato l’interessamento anche da parte di esponenti del partito a livello regionale abbiamo richiesto l’incontro. Sul tavolo della discussione vari casi, segnalati e documentati, di affissioni irregolari di materiale propagandistico politico all’interno delle bacheche destinate alle comunicazioni ai dipendenti ed in prossimità degli spazi interni comuni degli ospedali del savonese. Inoltre, sempre all’interno di strutture ospedaliere, sono stati segnalati addirittura casi di vendita di libri e giornali di taglio marcatamente politicizzato” spiega Maione.

“La richiesta è stata chiara e, in merito, la Dott.ssa Valeri ha fornito prontamente assolute rassicurazioni comunicando che è già stato richiesto l’acquisto di bacheche chiuse a chiave e che sarà sua premura ridefinire ulteriormente e far rispettare il regolamento interno. Sempre la Dirigente Asl 2 ha garantito che verrà ulteriormente ribadito al personale di farsi ‘sentinella’ affinchè tali casi non si ripetano” conclude il segretario cittadino della Lega di Savona.