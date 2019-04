Affidamento in house per il servizio idrico integrato, Ripamonti (Lega): “Traguardo storico per il savonese”

Savona. “Dopo quasi 4 anni di incertezze su un bene pubblico essenziale, oggi finalmente è stato firmato l’affidamento in house del servizio idrico integrato tra Provincia di Savona e la Società Acque Pubbliche Savonesi, rappresentata dal presidente Flavio Raimondo. L’affidamento in house tutela non solo un bene pubblico, ma anche tutti i lavoratori e nei prossimi anni dovrebbe, con gli investimenti programmati, contribuire ad aumentare la forza lavoro sia diretta che indiretta”.

Così Paolo Ripamonti, senatore ligure della Lega, commenta la firma dell’affidamento in house del servizio idrico integrato tra Provincia di Savona e Società Acque Pubbliche Savonesi. La società, i cui soci sono Consorzio di Savona, SCA e Servizi Ambientali, gestirà il servizio da Varazze a Laigueglia.

Questo risultato è importante e per nulla scontato: nel settembre 2018 ancora tutti i comuni soci delle tre società erano lontani dal trovare un assetto soddisfacente. Un plauso a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, a cominciare dal nuovo presidente Raimondo per essere riuscito in pochi mesi a trovare i giusti equilibri tra i numerosi soggetti politici in campo e le tempistiche operative richiamate dalla Provincia, scongiurando così l’eventualità di lasciare spazio ai privati. Un passo in avanti importante per tutto il territorio”.