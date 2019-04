Ceriale. Al via i lavori di adeguamento antisismico delle scuole di Ceriale, edificio di proprietà comunale (Istituto Comprensivo di via Magnone).

L’intervento varato dall’amministrazione comunale cerialese avrà un costo di 50 mila euro complessivi, con fondi stanziati direttamente dal Comune e non determinerà alcun aumento di volumi: “Sarà così assicurato il grado di sicurezza globale e delle singole componenti strutturali, nel rispetto della normativa vigente. L’intervento raggiungerà un altissimo livello antisismico paragonabile a una struttura realizzata ex novo, sarà una delle pochissime strutture pubbliche in Italia ad avere tali caratteristiche, secondo i tecnici che seguono i lavori previsti” afferma il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano.

Foto 2 di 2



“Ho sempre pensato che la prevenzione in qualsiasi campo sia il traguardo da raggiungere, specialmente quando l’interesse riguarda i bambini, dalla medicina all’educazione, fino alle singole criticità del territorio”.

L’operazione seguirà con altri interventi sempre precauzionali nell’area scolastica, con un adeguamento dell’allarme vocale e un puntiglioso adeguamento antincendio, per finire alla sostituzione dei serramenti obsoleti e pericolosi per gli alunni: quest’ultimo intervento, dalla spesa di 70 mila euro, sarà interamente finanziato dallo Stato nell’ambito della messa in sicurezza degli edifici pubblici (per la quale il Comune di Ceriale ha ottenuto il finanziamento), e i lavori cominceranno entro il 15 maggio.

Tutti questi interventi non daranno problemi al regolare svolgimento delle lezioni, dal momento che verranno eseguiti a scuole chiuse o in periodi di assenza di studenti e personale scolastico.

“Sono più che soddisfatto di questi importanti lavori per le nostre scuole, all’insegna della prevenzione e del miglioramento complessivo della sicurezza. Sulla progettualità delle opere antisismiche, antincendio e il restyling dei serramenti ringrazio gli uffici comunali e il personale tecnico per il lavoro svolto: entrambi gli interventi termineranno già per la fine dell’anno scolastico” conclude il vice sindaco e assessore Luigi Giordano.