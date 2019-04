Addio a Giancarlo Mori, ex presidente di Regione Liguria: fu tra i “padri” del Pd

Genova. Si è spento questa notte per insufficienza cardiaca Giancarlo Mori, classe 1938, politico genovese per due volte presidente di Regione Liguria. E’ stato tra i fondatori del Partito Democratico.

Consigliere provinciale di Genova dal 1975 al 1980, dal 1985 al 1990 è presidente della giunta. Nel 1990 viene invece eletto in consiglio regionale, e dopo il crollo della DC aderisce al Partito Popolare Italiano e in seguito alla Margherita. Partecipa al processo di fondazione del Partito Democratico.

Nel 1994, alla guida di una coalizione di centrosinistra, divenne presidente della Regione Liguria. Rieletto l’anno seguente, stavolta con il voto popolare diretto, mantiene l’incarico fino al 2000, anno in cui viene sconfitto dal candidato delle destre Sandro Biasotti: da quell’anno, sino al 2005, è consigliere regionale.

Da Regione Liguria, in particolare dal presidente Toti è arrivato il cordoglio e le condoglianze per i familiari, come anche da tutti i rappresentati dei Partito Democratico: “Esprimo alla famiglia profondo cordoglio per la morte di Giancarlo Mori, deceduto stamattina a Genova. Ex presidente della Regione Liguria, poi consigliere regionale, lo ricordiamo come un uomo delle istituzioni: serio, impegnato, rigoroso. La sua morte è un lutto per il Pd e per la politica”. Lo dice la senatrice del Pd Roberta Pinotti.

Anche il presidente del consiglio regionale esprime il cordoglio di tutta l’assemblea legislativa per la scomparsa di Giancarlo Mori. Il presidente ne ricorda il lungo impegno politico, l’integrità morale e intellettuale e le doti umane, improntate sempre alla riservatezza e alla sobrietà. Ai famigliari di Giancarlo Mori vanno le condoglianze del consiglio regionale.