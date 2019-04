Andora. Installate ad Andora tre sedute elettroniche dove è possibile ricaricare cellulari e tablet, ma anche riprodurre file musicali e in futuro scaricare informazioni turistiche o collegarsi al Wi-Fi.

Gli operai comunali le hanno installate ieri mattina sul Belvedere Chiara Luce Badano insieme ad altre sei sedute da loro realizzate nell’officina comunale.

Foto 2 di 2



Le tre panchine elettroniche, acquistate dall’amministrazione Demichelis per completare il rinnovo dell’arredo urbano anche in una zona da sempre priva di panchine, forniscono molti servizi e sono destinate a divenire anche un point informativo. Per ricaricare basta collegare il cavetto del cellulare all’uscita Usb.

Le sedute si illuminano di notte, hanno un sistema audio integrato che può riprodurre file musicali Mp3. Sono dotate di Bluetooth e prossimamente offriranno wifi gratuito. Sarà cosi possibile scaricare materiale informativo su eventi di Andora, video promozionali e informativi. Sono predisposte per il collegamento con telecamere di videosorveglianza.

Già da ieri mattina i passanti hanno dimostrato di apprezzare molto la novità.