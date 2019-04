Ad Albisola torna la “Arena Beach”: la gestione affidata all’Albisola Pallavolo

Albisola Superiore. Nell’estate 2019 ad Albisola Superiore torna l’Arena Beach Volley che sarà gestita dalla società sportiva Albisola Pallavolo. “L’area in piazzale F.T. Marinetti, dopo che lo scorso anno era stata destinata, in via sperimentale, a parcheggio pubblico, ritorna ad essere sede di eventi estivi grazie anche alle numerose richieste, soprattutto da parte di giovani che avevano individuato nell’Arena Beach Volley un luogo di aggregazione” spiegano dal Comune.

La gestione, alle stesse condizioni praticate negli anni precedenti, è stata affidata appunto alla società sportiva Albisola Pallavolo, ultimo conduttore dell’Arena Beach Volley nel 2017, in attesa di demandare alla prossima Amministrazione le scelte definitive riguardanti tale struttura.

“Con grande piacere possiamo annunciare il ritorno ad Albisola dell’Arena Beach sul lungomare Eugenio Montale – commenta il vice Sindaco e Assessore allo Sport, Maurizio Garbarini -. Si tratta di un importante spazio polivalente, che negli ultimi dieci anni è diventato un significativo polo d’aggregazione per i giovani del territorio e non solo: è stato palcoscenico di importanti manifestazioni sportive tra le quali le tappe dei tornei nazionali ed europei di beach volley e di foot volley. Siamo lieti che sia stata l’Albisola Pallavolo, una delle società sportive più rappresentative del territorio, a presentare il progetto di gestione dell’arena sportiva dopo l’esperienza di due anni fa e siamo certi che il programma di attività ed iniziative sportive e d’intrattenimento che presenteranno all’Amministrazione per l’estate 2019 sarà appetibile”.

“Come promesso lo scorso anno, torna l’Arena Beach quale importante attrattiva sportiva per l’offerta turistica estiva albisolese – aggiunge l’Assessore al Turismo, Luca Ottonello -. Oltre ad essere un importante luogo d’incontro di respiro interregionale e nazionale, le iniziative e le manifestazioni organizzate al suo interno hanno registrato negli anni sempre un successo di pubblico fra gli Albisolesi e i turisti. Abbiamo sempre creduto in questa struttura e siamo lieti di aver mantenuto la promessa espressa pubblicamente lo scorso anno per poter dare così una risposta alla città e un nuovo stimolo alla sua offerta turistica”.