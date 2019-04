Albenga. Una giornata per conoscere da vicino tutte le attività che svolgono quotidianamente i carabinieri della compagnia di Albenga. L’appuntamento è per il 5 maggio quando la caserma ingauna aprirà le porte ai cittadini, in particolare ai più piccoli, in occasione di un “open day”.

I bambini avranno la possibilità di conoscere il nucleo cinofili, il nucleo subacquei, il nucleo operativo radiomobile, l’aliquota di primo intervento antiterrorismo, il 15° nucleo elicotteri, il 2° battaglione liguria con la componente del reparto di soccorso ed i carabinieri per la tutela forestale.

Foto 3 di 3





L’open day inizierà alle 11 e terminerà alle 17. In questa fascia oraria famiglie e bambini saranno accolti nella caserma della compagnia albenganese, guidata dal maggiore Sergio Pizziconi, e potranno conoscere da vicino i vari reparti che allestiranno una serie di stand nel parcheggio superiore del centro commerciale “Le Serre”.