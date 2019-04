Ad Alassio un corso nazionale di formazione insegnanti yoga

Alassio. Il 28 e 29 aprile 2019 ad Alassio inizia un corso nazionale per insegnanti yoga con partecipanti provenienti da tutta Italia.

La scuola nazionale Insegno Yoga e l’associazione di promozione sociale Free Yoga, in collaborazione con il centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, propongono un corso di formazione insegnanti yoga teacher training TT 250 ore, con i più alti standard tecnici ed etici nel settore e riconoscimenti dei principali enti internazionali (YAP Yoga Alliance Professional, YA Yoga Alliance USA) e italiani (CONI e CNSL Libertas).

“Il corso – spiegano gli organizzatori – permette ad alcuni praticanti selezionati la possibilità di intraprendere un viaggio di profonda conoscenza di se stessi, di approfondire lo studio della disciplina yoga, ma anche di completare un vero percorso professionale per diventare insegnanti e poter contribuire alla diffusione del benessere in un settore in continua espansione”.

“Come in ogni corso proposto, sono state offerte borse di studio agli studenti più meritevoli – proseguono – Il corso è ideato, organizzato e gestito dalla yoga senior teacher Lucia Ragazzi. L’iniziativa contribuisce a mettere in vetrina il nostro territorio e a catturare l’attenzione di molte persone del settore da tutta l’Italia, per sviluppare un importante turismo legato al benessere.