Acsi: Albenga capitale delle boccette

Albenga. Quest’anno le fasi finali dei campionati di biliardo specialità boccette dell’Acsi si svolgeranno nel bocciodromo del Comune di Albenga in viale Martiri della Foce.

Sui tavoli albenganesi si alterneranno le fasi finali del campionato a squadre delle categorie A, B, C ed Amatori, con un numero complessivo di cinquanta squadre per un totale di oltre quattrocento giocatori.

Si svolgeranno anche la gara provinciale singola e a coppie con oltre cinquecento giocatori impegnati. Altri centocinquanta iscritti partecipano alla gara a staffetta.

All’interno della stessa manifestazione il Comitato nazionale Acsi ha inserito la gara nazionale a coppie di categoria A, B, C con circa quattrocento giocatori iscritti provenienti da tutto il nord Italia.

Il presidente dell’Acsi ha ringraziato la bocciofila di Albenga per aver dato la disponibilità ad utilizzare la struttura e l’amministrazione comunale per aver concesso il patrocinio ed un contributo per lo svolgimento della manifestazione.