Acrogym: le ginnaste della Villanovese promosse alla finale nazionale

Villanova d’Albenga. La Liguria sarà rappresentata alla finale del campionato italiano Fgi di ginnastica acrobatica anche dalle atlete arancioblù della Villanovese.

Le ginnaste del sodalizio ingauno si difendono bene all’ultima prova di qualificazione che si è svolta ad Arcore, in Lombardia, nel fine settimana appena trascorso. Preparano le valigie per Torino, per la finale di domenica 12 maggio, le ginnaste delle categorie L4 Open, L3 Silver e L3 Open.

Si sono dette molto orgogliose le loro coach Marta Taverna, Nadia Ferrando ed Amina Tomasi, ovvero il team scelto dal presidente Fabio Bandini per preparare le atlete agoniste della società. Le ragazze della Villanovese, supportate dalle insegnanti, hanno lottato dando sempre il massimo per dimostrare la loro preparazione tecnica.

Accedono alla finale le coppie L3 Open di coppia Chiara Messuti e Vittoria Bruno, Beatrice Dondi e Francesca Dondi.

Per la categoria L3 Silver traguardo raggiunto dalla coppia Sarah Scudieri e Anita Chiera, mentre per i gruppi si sono qualificate Giada Bellantoni, Sofia Bertin e Francesca Dondi.

A coronare la felicità delle villanovesi, l’argento di Elisa Russo e Aurora Barbaria nella categoria L4 Open: reduci da un infortunio si sono ben difese ed oltre alla medaglia ricevuta staccano il biglietto per la finale.