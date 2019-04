Toirano. Sabato 13 aprile si è disputata a Cogoleto la seconda prova regionale Uisp di acrogym, dove l’Asd Toirano si è presentata con combinazioni in 1ª, 3ª e 4ª Categoria, Quartetti punti 8 e punti 9, e Rassegna.

Com’era già accaduto nella prima prova, anche nella seconda le ragazze del Toirano hanno ottenuto degli ottimi piazzamenti, coronate da molteplici podi, con l’esecuzione di esibizioni di altissimo livello.

di 13 Galleria fotografica Acrogym: l'Asd Toirano alla seconda prova regionale Uisp









Nella 4ª Categoria duo primo posto per Lanfranco Sabrina e Gallan Matilde, mentre nel trio sempre 4ª categoria primo posto per Guidotti Alice, Lanfranco Sabrina e Shllegaj Greta.

Nella 3ª categoria duo primo posto per Lopreiato Giulia e Pastore Alice e secondo posto per Ricci Sara e Cucco Beatrice; a seguire in classifica i duo composti da Olmi Denise e Gallan Serena, Costanzo Chiara e Dioguardi Asia, Olmi Denise e Cama Giulia, Chiauzzi Chiara e Mattiauda Giulia, Bissi Mara e Santini Ilaria.

Sempre nella 3ª Categoria trio primo posto per Lopreiato Giulia, Ricci Sara e Sola Ilenia e terzo posto per Bissi Mara, Cucco Beatrice e Sola Ilenia, con a seguire le combinazioni composta da Cama Giulia, Gallan Serena e Pastore Alice e da Chiauzzi Chiara, Costanzo Chiara e Dioguardi Asia.

Nella 1ª Categoria duo secondo posto per Saglibene Agnese e Saglibene Rebecca.

Nel quartetto punti 8 terzo posto per Saglibene Agnese, Saglibene Rebecca, Pollione Serena e Morelli Sofia, mentre nel quartetto punti 9 en plein con podio tutto toiranese con il primo posto per Guidotti Alice, Gallan Matilde, Pastore Alice e Sola Ilenia, il secondo posto per Gallan Serena, Lopreiato Giulia, Ricci Sara e Sola Ilenia, ed il terzo posto per Cama Giulia, Olmi Denise, Pastore Alice e Shllegaj Greta.

Nella Rassegna 1° livello duo secondo posto per Ierardi Borda Greta e Zicca Vanessa; per loro era la prima partecipazione ad una gara.

Sempre in Rassegna, 2° livello duo, ulteriore en plein per il Toirano con il primo posto per Piacentino Marika e Rega Celeste, il secondo posto per Bellotti Nicole e Caracciolo Margherita ed il terzo posto per Schiesaro Gaia e Perotto Carol, mentre nel 2° livello trio l’Asd Toirano ha monopolizzato il podio con il primo posto per Piacentino Marika, Schiesaro Gaia e Rega Celeste, il secondo posto per Barberi Viola, Bellotti Nicole e Caracciolo Margherita ed il terzo posto per Riva Rebecca, Folkesson Annika e Perotto Carol.

Come per la prima prova, per chi non è salita sul podio è stato consegnata la medaglia di partecipazione. Da ricordare anche le prove in 1ª categoria di Ferrigno Giada, in coppia con Pollione Serena, e del duo formato da Turato Noemi e Zicca Marisol, anche loro alla prima esperienza in gare ufficiali.

Pienamente soddisfatti dell’esito della manifestazione, i dirigenti dell’Asd Toirano dichiarano: “Un ringraziamento all’istruttrice Anna Tricomi, a tutti i genitori, ed ai sponsor Cama Tende, Brico Io, e Tecnica Srl. Un ringraziamento particolare e di cuore va alle ragazze ‘grandi’ che durante la giornata hanno coadiuvato la preparazione delle combinazioni di tutte le atlete, soprattutto per quanto riguarda la 1ª categoria e Rassegna, con grande dedizione, incitamento e spirito di grande responsabilità”.