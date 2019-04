Accusato di stalking verso madre, sorella e nipote: 42enne savonese in manette

Savona. Stalking nei confronti di alcuni famigliari, ovvero la mamma, la sorella e la nipote. E’ l’accusa della quale deve rispondere un quarantaduenne savonese che ieri è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Fiorenza Giorgi.

Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti della Questura di Savona. Secondo l’accusa, in diverse occasioni, in preda ad uno stato di alterazione, l’uomo avrebbe colpito la madre, la sorella e la nipote, che è maggiorenne, oltre a distruggere gli arredi di casa.

Per questo motivo, nei giorni scorsi, per tre volte, la polizia era intervenuta nell’abitazione della famiglia per riportare la situazione alla calma. Dopo l’ultimo episodio in cui il quarataduenne avrebbe avuto un violento scatto d’ira è scattata una segnalazione alla Procura che è poi sfociata nel provvedimento cautelare del gip.

L’uomo al momento è detenuto nel carcere di Genova Marassi e nei prossimi giorni sarà interrogato per rogatoria in tribunale a Genova.