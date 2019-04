Accusato di maltrattamenti verso moglie e figli: allontanato da casa

Savona. Non potrà avvicinarsi alla moglie ed ai figli, ma nemmeno alla loro casa. E’ questo il provvedimento che ieri i poliziotti della squadra mobile di Savona hanno notificato ad un uomo residente nel savonese che ora deve rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia.

In passato la moglie lo aveva già denunciato per episodi violenti, ma aveva sempre rimesso le querele e, di conseguenza, non erano mai scattati provvedimenti. Nei giorni scorsi si sarebbe verificato l’ennesimo episodio simile: l’uomo avrebbe picchiato la donna davanti ai figli.

A quel punto lei si è rivolta nuovamente alla polizia che, alla luce dei precedenti (temendo che, forse per paura, la presunta vittima potesse nuovamente ritirare la denuncia), ha deciso di chiedere al giudice di emettere un provvedimento cautelare.