A Vado tre incontri sulla riqualificazione urbana: mercoledì l’inaugurazione del nuovo comando della polizia locale

Vado Ligure. L’amministrazione comunale di Vado Ligure ha organizzato una serie di incontri pubblici per presentare gli interventi di rigenerazione urbana per la rivitalizzazione abitativa e riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali della frazione di Segno e delle sue ex scuole ed illustrare il progetto di riqualificazione di via 25 Aprile ed il recupero dell’area parcheggio di piazza Corradini.

Gli incontri si terranno lunedì 8 aprile alle 18.30 nelle ex scuole elementari di Segno; martedì 9 aprile alle 17.30 nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado Peterlin; mercoledì 10 aprile 2019 alle 11.30 in via Alla Costa 3, nella ex sede della sala consiliare comunale, nei pressi del vicino ambulatorio della Asl savonese.

Mercoledì mattina è in programma anche l’inaugurazione della nuova sede del comando locale di polizia municipale in via Alla Costa.