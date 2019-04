Savona. Quattro grandi stelle sono pronte a sbarcare sotto la Torretta il prossimo 28 maggio. Si tratta di quattro grandissimi ex dello sport italiano: Adriano Panatta (tennis), Andrea Lucchetta (pallavolo), Jury Chechi (ginnastica) e Ciccio Graziani (calcio).

Ad annunciarlo, un po’ scherzosamente, è l’assessore Maurizio Scaramuzza: “Volevo aspettare ancora un po’, ma la Gazzetta dello Sport mi ha preceduto…” scrive sui social, condividendo l’articolo della Rosea. E in effetti la notizia è di quelle ghiotte, data la caratura degli sportivi coinvolti: dei veri e propri big che ieri il presidente del Coni Malagò, alla presentazione dell’evento, ha definito “quattro moschettieri capaci più di tanti altri campioni di farsi amare dalla gente”.

di 8 Galleria fotografica Un Campione per Amico, le immagini del 2012









Il tour “Un campione per amico”, voluto da Generali, prende il via oggi con la prima tappa in piazza del Plebiscito a Napoli, dove arriveranno oltre mille bambini. Seguiranno Messina, Senigallia, Torino, Parma, Firenze, Portogruaro, Bolzano, Milano e infine proprio Savona, il prossimo 28 maggio.

Si tratta in realtà di un ritorno: “Un campione per amico” infatti è già stato in piazza Sisto IV a Savona nel 2012 (clicca qui per l’articolo). “Un po’ di tempo fa Panatta mi ha telefonato – svela Scaramuzza – e mi ha raccontato di quella giornata, dicendomi che erano rimasti piacevolmente colpiti dalla risposta della città. Così mi ha chiesto se potevano tornare, facendo di Savona la tappa conclusiva del tour”.

Per tutta la giornata i bambini delle scuole elementari e medie potranno fare sport gratuitamente in piazza Sisto IV, trasformata per l’occasione in un enorme “tappeto sportivo”. “Abbiamo già preso contatto con il provveditorato e gli istituti comprensivi – conferma l’assessore – aspettiamo tutti i bambini per una bellissima giornata di sport”.