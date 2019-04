A Savona l’inaugurazione delle nuove sedi Auser e Spi-Cgil provinciali

Savona. Mercoledì 3 aprile alle 10 verranno inaugurate le nuove sedi dell’Auser e del Sindacato Pensionati Cgil provinciali in via Boito 9R a Savona, alla presenza del segretario nazionale del Sindacato Pensionati Cgil Stefano Landini.

Il segretario generale della Cgil di Savona Andrea Pasa, il segretario generale di Spi-Cgil di Savona Fausto Dabove e il presidente di Auser Savona Dominica Piccardo notano: “Auser, associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà e per la valorizzazione del ruolo degli anziani nella società, costituita nel 1989 da Cgil e Sindacato Pensionati Cgil, ha oggi diverse sedi e centri sociali in provincia di Savona e rappresenta, grazie soprattutto ai propri volontari, uno dei soggetti più impegnati in ambito sociale; tra le molteplici attività ricordiamo l’assistenza alla persona, trasporto sociale, ambulatori infermieristici, animazione nelle strutture residenziali, attività di socializzazione e culturali, il turismo sociale”.

“Dalla sede Auser provinciale i volontari rispondono al numero verde del ‘Filo d’argento’ 800.995.988 a cui gli anziani si possono rivolgere per richieste di assistenza (trasporto protetto per visite e controlli medici, aiuto per piccoli interventi domiciliari, consegna della spesa o dei farmaci) per segnalare abusi e disservizi o, più semplicemente, per avere un po’ di compagnia telefonica”.

La Cgil ed il Sindacato Pensionati Cgil di Savona, mettendo a disposizione dell’Auser provinciale locali moderni e più funzionali per le attività già oggi efficacemente gestite e svolte, intendono sostenere l’associazione nella risposta alle sempre maggiori richieste che provengono dal territorio, nel consolidamento e nello sviluppo dei servizi con particolare riferimento a quelli a più alto significato e valore sociale.

La cerimonia di inaugurazione riguarderà anche la nuova sede provinciale del Sindacato Pensionati Cgil che troverà posto nei locali al piano terra della Camera del Lavoro di Savona di via Boito 9R prima occupati dall’Auser.