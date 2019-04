A Savona la nuova tappa del progetto “Malattie Reumatologiche? No grazie!”

Savona. Prosegue in Liguria la campagna nazionale “Malattie Reumatologiche? No grazie!” promossa dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR). Il 5 aprile presso la Sms Fratellanza Leginese Milleluci (via Chiabrera) di Legino, alle 15,30, si terrà un incontro informativo. L’obiettivo dell’iniziativa è far comprendere alla cittadinanza, compresi i non più giovanissimi, la complessità di queste patologie.

“Si tratta di patologie potenzialmente severe, comunque dolorose, che risultano in forte crescita nel nostro Paese. Tali patologie affliggono circa cinque milioni di italiani, – afferma la dottoressa Sabrina Paolino, delegato Sir per la Regione Liguria Dipartimento di Medicina Interna, Uoc di Reumatologia, Università di Genova, Irccs Policlinico San Martino di Genova diretto dal prof. M. Cutolo (Past-President della Società Europea di Reumatologia – Eular).

“Nel nostro Paese il 32 per cento degli over-65 utilizza farmaci antinfiammatori ed antireumatici per il trattamento di artriti e artrosi. Il 25 per cento degli over-65 assume sempre regolarmente vitamina D per contrastare l’osteoporosi ed il suo generale deficit nell’ambito delle Malattie Reumatologiche”.

“Per creare una nuova cultura alla prevenzione primaria e secondaria, durante l’incontro verrà distribuito un opuscolo, insieme ad altro materiale informativo, realizzato con una grafica attenta e di facile lettura. La campagna prevede 25 incontri su tutto il territorio nazionale e terminerà ad aprile”, conclude.