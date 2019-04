A Savona c’è “Incontriamoci”, la festa diocesana della famiglia

Savona. Domenica prossima 7 aprile si svolgerà “Incontriamoci”, la festa diocesana della famiglia: sarà un momento di condivisione, confronto e formazione sui temi della famiglia contemporanea, dando strumenti a tutti i partecipanti per riflettere e confrontarsi.

L’ufficio diocesano di pastorale familiare ha scelto di iniziare le attività del 2019 con questo appuntamento aperto a tutti: l’invito alla giornata, infatti, è partito dai rappresentanti dei gruppi famiglia della diocesi, ma è aperto a tutti i nuclei del nostro territorio. L’incontro sarà ospitato dalla parrocchia della Santissima Trinità nel quartiere savonese di Chiavella.

Il programma prevede l’inizio alle 15, con l’accoglienza dei convenuti; dopo i saluti del vescovo Marino, che introdurrà la giornata, parleranno Margherita Viotti e Marco Olocco. Si tratta dei due responsabili dell’ufficio di Pastorale familiare della diocesi di Fossano, coniugi che terranno un intervento sul tema della giornata, riprendendo le sfide quotidiane della famiglia nel nostro tempo.

Il pomeriggio proseguirà con lavori di gruppo per tutti i partecipanti, chiamati a riflettere personalmente e confrontarsi sugli spunti forniti da monsignor Gero e dai coniugi Olocco. Tutto questo sfocerà in un momento di condivisione tra i partecipanti. Chiuderà l’incontro un momento conviviale. Sarà disponibile anche un servizio di babysitting per i bambini presenti, con una merenda a metà pomeriggio.

I due relatori torneranno sul tema scelto da monsignor Marino per quest’anno diocesano: “Cominciare e ricominciare”. Lo sottolinea anche don Giuseppe Noberasco, direttore dell’ufficio di pastorale familiare della diocesi: “La famiglia è il luogo in cui prende forma per ciascuno la dimensione promettente della vita in un cammino fatto di continui inizi e riprese”.