Pietra Ligure. Domenica 28 aprile torna a Pietra Ligure il “Mercato Riviera delle Palme”, manifestazione, che da sempre si distingue per l’elevata qualità dei suoi prodotti, riunisce i migliori operatori del settore per dare vita ad una vivace e colorata festa dello shopping.

Non il solito mercato, quindi, ma un evento speciale (organizzato in collaborazione con Confcommercio) in grado di “fare la gioia” di tutti gli appassionati shopping.

Abbigliamento uomo e donna, pelletteria, intimo, borse, biancheria per la casa, scarpe, ma anche cibo, con un banco pescheria ed uno dedicato alla farinata: questi sono solo alcuni degli articoli che sarà possibile trovare in vendita (a prezzi convenienti) nelle numerose bancarelle presenti domenica a partire dalle 8 in viale della Repubblica.

Il “Mercato Riviera delle Palme” è pronto a regalare a tutti una giornata di shopping in un clima di allegria e spensieratezza (anche in caso di pioggia).

Per seguire tutte le novità e per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook del “Mercato Riviera delle Palme” (cliccando QUI).