Pietra Ligure. Lo scorso 5 aprile l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure ha organizzato la 1° edizione della manifestazione intitolata “Giornata dedicata alla Sicurezza” invitando tutte le Forze dell’ordine e tutti gli Enti di volontariato preposti alla nostra salvaguardia e incolumità. Alla manifestazione hanno partecipato a rotazione 913 studenti, provenienti da otto differenti plessi scolastici.

La manifestazione si è svolta presso il campo sportivo De Vincenzi di Pietra Ligure con il patrocinio dei Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e con la presenza di carabinieri (Compagnia di Albenga – 15° Nucleo Elicotteri – Forestale e CITES – Nucleo Cinofili di Villanova di Albenga), Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Esercito, Vigili del Fuoco, polizia municipale di Pietra Ligure e Borgio Verezzi, Protezione Civile A.N.C. e A.I.B. di Borgio Verezzi e di Pietra, Gruppo Soccorso Alpino e Speleo, Croce Rossa, Croce Bianca Borgio Verezzi, Pietra Soccorso e l’Associazione Nazionale Alpini di Pietra, Borgio e Loano.

La giornata soleggiata ha favorito lo svolgimento della manifestazione permettendo ai ragazzi di incontrare il personale in servizio, di salire sui mezzi, di provare le attrezzature e conoscere i molteplici compiti dei vari rappresentanti intervenuti.

“Vedere all’opera in simulazioni gli addetti ai lavori e coadiuvarli in queste operazioni ha suscitato nei ragazzi un forte entusiasmo – fanno sapere dall’istituto – La curiosità e l’interesse hanno prevalso sulla timidezza e gli alunni si sono cimentati in vere e proprie prove di soccorso, comprendendo il significato più profondo del rispetto regole e ciò che comporta la mancata osservanza di queste”.

“I ragazzi – raccontano – si sono immedesimati nei loro istruttori del momento, chi facendo finta di guidare i mezzi della Protezione Civile, chi suonando le sirene dei Carabinieri e chiedendo le generalità, chi fermando i veicoli con le palette delle 2 polizie municipali e controllando la velocità con gli autovelox, chi facendo i controlli dei documenti come la Guardia di Finanza, chi sognando di spegnere gli incendi insieme ai VV.FF. e chi di proteggere la natura da piromani e bracconieri insieme alla Forestale e al CITES; essendo una città affacciata sul mare molti hanno mostrato un forte interesse presso lo stand della Capitaneria di Porto. Vedere gli effetti nefasti dei crash test nei video forniti dalla Polizia Stradale sul pullman azzurro ha fatto riflettere i nostri ragazzi sull’importanza dell’uso delle cinture e dei seggiolini; mentre la Polizia Ferroviaria ha fornito le regole base su come viaggiare sicuri”.

“Le pubbliche assistenze – proseguono dall’istituto – hanno mostrato come si adoperano per soccorrere con professionalità la popolazione in caso di incidenti o malori, coinvolgendo anche i più piccolini senza impressionarli. Particolare emozione hanno suscitato i cani del gruppo cinofili dei Carabinieri di Villanova e della Guardia di Finanza che con le loro esibizioni hanno dimostrato l’alto livello di preparazione e di affiatamento tra addestratore e il ‘proprio compagno di lavoro’. Un plauso va alla Ass. Naz. Alpini per il loro apporto alla manifestazione”.

“La grande e preziosa e la disponibilità di tutti gli intervenuti a questo evento, l’entusiasmo dei ragazzi e la minuziosa organizzazione hanno decretato il successo di questa esperienza, che verrà riproposta il prossimo anno – promettono – Si ringraziano i sindaci dei Comuni di Pietra e Borgio e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Ambito Territoriale di Savona dott. Alessandro Clavarino ambito territoriale di Savona, rappresentato dalla prof.ssa Luisella Vigliecca”.