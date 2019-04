A Pallare scende nuovamente in campo Sergio Colombo con i suoi fedelissimi e volti nuovi

Pallare. “Un nome che sintetizza un obiettivo condiviso con entusiasmo da tutti i componenti della lista: “Tutti per Pallare… Pallare per tutti”. Torna in campo Sergio Colombo, già sindaco di Pallare, che, dopo la sconfitta del 2014, ha deciso di rimettersi in gioco come competitor di Gianni Delfino.

“Si tratta di una squadra composta da persone molto motivate, con esperienze e competenze diverse che si mettono a disposizione del Comune di Pallare e dei suoi cittadini – spiega Colombo – Il programma proposto agli elettori è il frutto di un’attenta valutazione dell’attuale realtà locale: un programma fatto per la gente e con la gente, che vuole ascoltare ed utilizzare le opinioni dei cittadini come stimolo per fare meglio, come risorsa per un’Amministrazione rinnovata e molto determinata”.

“Sono pronto a mettere a disposizione il mio tempo e quanto ho imparato durante la mia carriera lavorativa e le mie precedenti esperienze nell’Amministrazione comunale, per ascoltare e per condividere decisioni future, scelte strategiche, sviluppo economico e sociale, rispetto dell’ambiente – prosegue il candidato sindaco – Protagonisti saranno i collaboratori che con me hanno scelto di mettersi in prima linea: Cristina Lagorio, Roberto Musetti e Gisella Germano (già al mio fianco in precedenti Amministrazioni) e i nuovi ingressi Giulia Bellini, Fabio Cagnone, Giampiero Draperi, Andrea Gavacciuto, Romina Gagliolo, Fabrizio Marenco e Achille Morando”.