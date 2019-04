A Millesimo si piange la scomparsa di Gianluigi Fracchia detto “Ciaky”: “Era l’amico di tutti”

Millesimo. “Ciao Ciaky, ci mancherai”. Questa la frase più ricorrente sui social da parte di molti millesimesi in lutto per la scomparsa di una persona che in paese era nota per la sua simpatia e il suo carattere buono.

Gianluigi Fracchia, classe 1966, invalido, era malato da tempo ma la sua morte ha lasciato i suoi compaesani basiti e soprattutto addolorati per aver perso una figura simbolica di Millesimo.

Ciaky, come tutti lo chiamavano, l’amico di tutti, lascia la sorella Lucia e i fratelli Marco e Francesco.