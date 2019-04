A Millesimo la lista di Casapound esclusa dalla competizione elettorale?

Millesimo. La lista di Casapound fuori dai giochi elettorali. La commissione avrebbe infatti ricusato la presentazione dei documenti per una mancata autenticazione. Il gruppo è ancora in attesa dell’ufficialità dalla commissione elettorale.

Il gruppo guidato da Sergio Baldi, pertanto, potrebbe non essere della partita il prossimo 26 maggio, quando anche i millesimesi saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale.

Un caso che non stupisce, viste le perplessità suscitate dalla volontà di presentarsi proprio a Millesimo, in una roccaforte del centro sinistra, che molti davano per illazione.

Si potrebbe quindi accendere la sfida tra le liste “Manconi sindaco” e “Progetto Millesimo – Picalli sindaco”, pronte a darsi battaglia fino all’ultimo voto.