A Matera una mostra fotografica sulla città di Albenga

Albenga. Dal 2 al 17 maggio 2019, a Matera, “Capitale Europea della Cultura 2019”, si terrà una mostra fotografica della città di Albenga.

“Una promozione per la città straordinaria, quello che sembrava un obiettivo irrealizzabile è invece diventato realtà – affermano il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, il vicesindaco Riccardo Tomatis e l’assessore al Turismo Alberto Passino – Nella suggestiva Matera, capitale europea della cultura, saranno migliaia i turisti provenienti da ogni parte del mondo ed è davvero motivo di orgoglio per tutta la città che ci sia una mostra fotografica interamente dedicata alla nostra amata Albenga proprio a Matera. Questo è un sogno che si è avverato”.

“Riuscirci, senza alcun esborso economico, ma grazie agli ottimi e radicati rapporti fra il Fotoclub Matera, il circolo fotografico S. Giorgio e la nostra amministrazione è sicuramente un risultato eccezionale che comporterà una visibilità ed una promozione veramente clamorose. Un sentito ringraziamento al circolo Fotografico S. Giorgio per questo ottimo risultato ottenuto insieme ed agli amici del Fotoclub Matera che abbiamo conosciuto nella loro visita ad Albenga ed apprezzato per la loro grande disponibilità e per i valori che hanno nel cuore. Questa è la dimostrazione che nella vita spesso i rapporti umani sono quelli che consentono di ottenere i migliori risultati”, hanno concluso.