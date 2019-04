A Loano sfiorato il “6” da record al SuperEnalotto

Loano. Un altro numero e si sarebbe portato a casa il jackpot record del SuperEnalotto. E invece si è dovuto accontentare di un “5”. E’ successo a Loano, presso la tabaccheria-edicola di via Cavour 17 gestita da Simona Taramasco.

Per quanto abbia tutti i motivi per “mordersi le mani” per non aver sbancato il premio più alto del SuperEnalotto, l’ignoto giocatore non è rimasto a mani vuote: il suo “5” infatti gli ha consentito di portarsi a casa 46 mila euro di certo lo aiuteranno a consolarsi della maggiore vincita appena sfiorata.

Il montepremi nel frattempo ha raggiunto i 144,1 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e quarto nella storia del gioco.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Liguria, riferisce Agipronews, il 6 non è mai stato centrato.