Garlenda. Continua l’impegno in campo sociale del Fiat 500 Club Italia e del Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa” che, in collaborazione con la Polizia Stradale e il Comune di Garlenda dedicano una settimana alla sensibilizzazione degli studenti sul tema della sicurezza sulle strade.

Si tratta della decima edizione della manifestazione “Crescere sicuri”, in programma dal 7 al 10 maggio. Sono attesi circa 300 bambini delle scuole dell’infanzia e primarie del comprensorio, che svolgeranno un percorso ludico-didattico in più tappe. Si partirà con la visita guidata al Museo stesso, alla scoperta delle tante curiosità legate alla storica bicilindrica, seguita da una lezione (modulata naturalmente secondo l’età degli alunni) tenuta dal personale della Polizia.

In Borgata Nuova, bambini ed insegnanti potranno poi fare la conoscenza dei mezzi della Stradale, a due e quattro ruote, con l’esame delle apparecchiature e dei dispositivi in dotazione, mentre un team dell’IRC (Italian Resuscitation Council) spiegherà le tecniche di rianimazione e mostrerà le attrezzature all’interno di un’ambulanza; infine, un formatore ACI sensibilizzerà i partecipanti all’utilizzo delle cinture di sicurezza (grazie ad una piccola simulazione di incidente stradale) e farà svolgere una prova di guida rispettosa della segnaletica a bordo di kart a pedali. Per finire, le scolaresche potranno usufruire dell’area merenda, con focaccia e acqua offerti, nel vicino parco giochi. L’intero percorso potrà svolgersi anche in caso di pioggia, in quanto i mezzi saranno opportunamente spostati in spazi al coperto.

“In questi dieci anni la manifestazione ha permesso a migliaia di bambini e ragazzi di apprendere in maniera piacevole e coinvolgente le corrette norme di comportamento che vanno sempre adottate quando ci si trova in strada, come pedoni, ciclisti, motociclisti ed automobilisti, e la certezza degli organizzatori è che i messaggi trasmessi saranno anche riportati agli adulti di riferimento. La Settimana della Sicurezza Stradale è legata anche al premio ‘Crescere sicuri’ che, con cadenza biennale, premia personaggi o enti che si siano particolarmente distinti nel veicolare i temi al centro dell’iniziativa” spiegano dal Museo della 500.

“Siamo lieti ed orgogliosi che una piccola vettura del passato come la 500 sia diventata il mezzo ideale per parlare di argomenti così attuali e che devono essere trasmessi alle nuove generazioni per garantirne il futuro” ha aggiunto Ugo Elio Giacobbe, conservatore del Museo “Dante Giacosa”.