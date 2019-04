A Finale Ligure un convegno sul verde pubblico

Finale Ligure. Si intitola “Dal Regolamento del verde al Piano del verde: gli strumenti per il governo del verde in città” il convegno in programma domani, martedì 9 aprile, dalle 9 alle 13 presso l’auditorium di Santa Caterina a Finalborgo e organizzato dall’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

“A dimostrazione della sensibilità e del forte interesse che l’amministrazione nutre per la tematica del verde urbano – commenta il sindaco Ugo Frascherelli – Ormai non possiamo parlare piu’ di semplici Regolamenti del verde cittadino, ma di veri e propri piani di azione. In questi 5 anni abbiamo cercato di rivoluzionare la mentalità e l’approccio al tema. Devo ringraziare in particolar modo la dottoressa Sara Maglio che ha seguito e sta seguendo tutta la nostra politica di riqualificazione arborea, in collaborazione con agronomi esterni, le valide maestranze comunali e le ditte esterne di cui ci avalliamo per gestire abbattimenti di piante datate e malate, e la loro sostituzione con nuovi esemplari”.

“Ho già ricordato più volte che dal 2014 ad oggi abbiamo investito esattamente il doppio rispetto al quinquennio precedente in tema di verde urbano, sia con riferimento ad azioni di prevenzione sia con riferimento a rigenerazioni arboree. Il tema del verde cittadino tocca qualsiasi località e città non solo italiana. Domani avremo l’occasione di ascoltare esperienze di Comuni vicini, ben più grandi di noi, come Genova, San Remo, La Spezia e Torino. Oltre a guardare anche oltre i nostri confini nazionali. Invito chiunque a prendere parte a tale iniziativa, più che mai formativa e di sicuro arricchimento”, conclude il sindaco.

Interverranno: Claudio Littardi, che parlerà de “Il primo regolamento del verde in Liguria, l’esperienza del Comune di Sanremo”; Pierpaolo Grignani, che presenterà “Il regolamento del verde in una grande città, l’esperienza di Genova”; Sara Maglio, che interverrà su “Il regolamento del verde in un Comune della riviera, cosa funziona e come migliorare”; Marco Lamantia e Andrea Pucci che parleranno di “Un giovane regolamento per il Comune di La Spezia”; Claudia Bertolotto che presenterà “L’esperienza della commissione ministeriale sugli strumenti di governo del verde pubblico cittadino. Lo studio per un Piano del verde di Torino”; Giorgio Costa che informerà sui “Piani del verde e strumenti di gestione del verde pubblico nelle grandi città europee”. Modera iRiccardo Albericci, delegato della Liguria di Aidtpg.