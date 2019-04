A Carcare un consiglio comunale straordinario per discutere le interrogazioni della minoranza

Carcare. “Ci siamo visti costretti a richiedere la convocazione, di un Consiglio Comunale straordinario, ai sensi dell’Art. 29 punto 1 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per trattare le nostre interrogazioni, inevase, trattandosi di argomenti di notevole importanza”. Così il Gruppo Consiliare “Lorenzi Sindaco” motiva la richiesta di convocare una seduta del parlamentino cittadino che si trrà stasera, alle ore 20.30.

Nella seduta pubblica straordinaria saranno affrontate le seguenti interrogazioni tutte presentate dal Gruppo Consiliare Lista Civica “Lorenzi Sindaco”: “Interrogazione in merito all’affidamento della gestione integrata rifiuti modalità porta a porta alla Cooperativa Proteo; interrogazione in merito al parcheggio realizzato per i mezzi pesanti ad uso pubblico in località Fornace Vecchia; interrogazione in merito all’ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione connessi all’insediamento produttivo Ditta Noberasco S.p.A.”.

E ancora: “Interrogazione in merito alla manutenzione ordinaria/straordinaria del parco fluviale di Carcare; interrogazione in merito all’evasione fiscale. (Tasse comunali non incassate dal 2014 al 2018)”.