Zuccarello aderisce a Plastic Free Tribe: un abitante su dieci volontario per pulire l’alveo del fiume Neva

Zuccarello. L’amministrazione comunale di Zuccarello ha concesso il patrocinio e ha aderito all’iniziativa “Plastic Free Tribe” organizzata da Anello Verde (www.anelloverde.it), che consiste nel coinvolgere enti, associazioni e cittadini chiedendo loro di dedicare la mattinata del 24 marzo a partire dalle ore 9 alla pulizia dell’alveo del fiume Neva e delle strade dalla plastica e rifiuti in genere.

Il raduno è previsto in piazza 4 Novembre e vista la già considerevole partecipazione di oltre 30 persone (il 10% della popolazione) i 6 km di alveo saranno coperti in breve tempo.

Parteciperanno alla raccolta, oltre ai rappresentati dell’amministrazione (col sindaco Paliotto Claudio in primis) l’assessore regionale Stefano Mai, i Carabinieri Forestali, i volontari della Protezione Civile/Anticendio Boschivo, la Pro Loco, l’Unità di Soccorso Cinofilo Liguria della Val Neva con sede a Zuccarello e tanti cittadini animati dallo spirito di tutela dell’ambiente.

“Bisogna anche dire che l’aspetto ambientale è uno dei punti cardine dell’ammistrazione – fa notare il vicesindaco Luca Gardella – basti pensare che in pochi anni sono stati piantati nel tratto del centro storico (non più di 600 metri di lunghezza) circa 35 alberi, abbiamo una percentuale di raccolta differenziata che è di circa il 78% grazie ad un porta porta spinto attivo ormai da un decennio e l’illuminazione pubblica completamente fornita di lampadine a led”.

“Ringraziamo tutti i partecipanti – conclude Gardella – anche quelli che non ci saranno fisicamente ma ci accompagneranno in questa utilissima campagna di sensibilizzazione col cuore che sappiamo essere in tanti”.