“We love the sea”: l’iniziativa per la pulizia delle spiagge arriva anche a Savona

Savona. #WELOVETHESEA è un’iniziativa di pulizia e salvaguardia delle spiagge, giunta alla sua 11°edizione, promossa dal Rotaract Club Bari Agorà col supporto della Surfrider Foundation, l’organizzazione ambientale non-profit statunitense che opera per la protezione e la salvaguardia degli oceani, delle onde e delle spiagge nel mondo.

L’appuntamento con la “Giornata Mondiale del Cleaning Up Oceanico” è fissato a Savona domenica 31 marzo, a partire dalle 10 e fino alle ore 12 circa, presso il tratto di spiaggia libera ubicata in via Nizza (nella zona stabilimento balneare il Corsaro in corrispondenza del supermercato Mercatò).

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Savona che, grazie alla collaborazione anche di ATA spa, metterà a disposizione i sacchi per la raccolta dei rifiuti presenti sulla spiaggia.

Questa giornata di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale, concretizzata grazie all’assessore ai Lavori pubblici Pietro Santi e all’assessore alle Politiche giovanili Doriana Rodino, si inserisce nel programma del Comune di Savona, voluto in prima persona dal sindaco Ilaria Caprioglio, volto alla riduzione dell’uso delle plastiche e alla sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente.

Il Comune era già stato promotore, anche con altre associazioni meritevoli, della pulizia delle spiagge del Prolungamento a mare e dello Scaletto e della raccolta delle plastiche nel centro città in occasione del Carnevale, oltre ad aver abolito le stoviglie in plastica dalle mense scolastiche e bottigliette e bicchieri dal consiglio comunale. Lo stesso consiglio comunale, tra le altre cose, ha approvato un ordine del giorno sull’utilizzo dell’acqua pubblica, mentre nuove iniziative sono allo studio.

I giovani del Rotaract, promotori dell’iniziativa, armati di guanti e buona volontà auspicano la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali; mettono infine a disposizione l’indirizzo email della loro segreteria per qualsiasi informazione (savona.club@rotaract2032.it).