Volley Finale - Vero Volley: due giorni insieme a Francesco Cattaneo

Sono stati due giorni importanti per il Volley Team Finale, sezione della Polisportiva, alla luce del recente ingresso della sezione nel Consorzio Vero Volley. Ieri e oggi abbiamo ospitato il Direttore Tecnico del Consorzio, Francesco Cattaneo che dopo alcuni anni sulle panchine di serie A maschile, ha abbracciato con piacere questo nuovo ruolo propostogli a maggio scorso dalla Presidentessa del Vero Volley, Alessandra Marzari.

Cattaneo ha incontrato ieri mattina il nostro staff tecnico quasi al completo per un confronto sulle varie metodologie tecniche, mettendo a disposizione degli allenatori la sua esperienza.

Nel pomeriggio di sabato si è passati alla parte pratica. In campo un gruppo di giocatori nostri, insieme ad alcuni ragazzi del Carcare che hanno accolto il nostro invito, partecipando con il loro allenatore Luca Garra all’incontro. Più di due ore molto intense da cui sono usciti spunti per il futuro molto validi e dei quali Cattaneo si è detto impressionato dal livello qualitativo tecnico del gruppo. Contemporaneamente Claudio Bianchi, coordinatore del Vero Volley Network, ha guidato un incontro per i dirigenti presentando il Consorzio e come funziona e focalizzando una parte della riunione sull’importanza e sul ruolo del dirigente all’interno di una società sportiva. Bianchi ha fornito degli spunti che ci permetteranno sicuramente di lavorare meglio, ma che hanno anche dimostrato che il lavoro che stiamo facendo è quello sul binario giusto.

Alla sera Cattaneo e Bianchi hanno assistito alla partita della serie D femminile (che purtroppo ha perso 3/0 contro Celle Varazze), andando poi a cenare insieme alle nostre due prime squadre.

Questa mattina, invece, si è svolto l’allenamento del settore femminile, diretto sempre da Cattaneo, al quale hanno partecipato, oltre alcune nostre ragazze, anche atlete della Polisportiva Maremola, insieme ai loro allenatori Sementa e Toniolo.

Una bella occasione di dialogo e crescita per cui ringraziamo il Network Vero Volley e, in particolare, coach Cattaneo che si è dimostrato una persona alla mano ed estremamente affabile, oltre che assolutamente competente.