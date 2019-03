Vince 1 mln di euro giocando 1 euro, fortunato giocatore del “MillionDay”

Albisola Superiore. Vincita da 1 mln di euro per un fortunato giocatore di Albisola Superiore. E giocando solo un euro.

La dea bendata è arrivata alla tabaccheria “Del Corso” situata in corso Giuseppe Mazzini, con il gioco del “Million Day”, un gioco a premi gestito da Lottomatica. Il nuovo gioco numerico a quota fissa si conferma ancora un gioco di successo.

Il regolamento del gioco prevede che giocatore scelga 5 numeri su 55. E proprio indovinando tutti i cinque numeri della combinazione si vince il premio massimo di 1 mln di euro, come avvenuto oggi ad Albisola.

Festa presso la tabaccheria albisolese, ignaro il possibile vincitore del super premio.

Non è la prima volta che il colpo di fortuna avviene nel savonese: lo scorso 27 dicembre la giocata fortunata al MillionDay era stata fatta in una ricevitoria in via Pietro Giuria a Savona.

E come a Savona a fine dicembre anche ora ad Albisola si spera che i soldi siano andati ad una persona che ne aveva davvero bisogno.