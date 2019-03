Venti volte sul podio: la Canottieri Sabazia conquista il Trofeo Mirko Grosso

Savona. In una splendida giornata di inizio primavera, domenica 24 marzo, è ripartita la stagione agonistica ligure della specialità di canoa e kayak acqua piatta con il campionato ligure di fondo e Canoa giovani a cura della Lega Navale Italiana di Sanremo.

Ottimo il risultato della Canottieri Sabazia, presente con 41 atleti, che ha portato a casa sei medaglie d’oro, sei d’argento e otto di bronzo, per un totale di venti premiati.

La Canottieri Sabazia ha così conquistato il Trofeo Mirko Grosso, che ricorda uno sportivo deceduto alcuni anni fa, riservato alla società prima classificata in campo giovanile.

Soddisfazione da parte dei tecnici Emanuel Cabib e Laura Bentivoglio per i risultati degli atleti ottenuti in questa prima fase di stagione.

Nel dettaglio, i piazzamenti sul podio della Canottieri Sabazia

K1 Junior maschile, metri 5.000

oro per Sogno Leonardo

bronzo per Ottonello Federico

K2 Cadetti A maschile, metri 2.000

oro per Battaglia Michael, Spezialetti Filippo

K2 Cadetti B maschile, metri 2.000

argento per Rizza Lorenzo, Rossi Riccardo

KA Cadetti B maschile, metri 2.000

bronzo per Frumento Pietro

K1-C1 Senior / Under 23 maschile, metri 5.000

bronzo per Ciarlo Alessandro

K520 Allievi B maschile, metri 2.000

argento per Baldizzone Filippo, Folli Van Son

K2 Ragazzi maschile, metri 5.000

argento per Curletti Matteo, Delfino Simone

bronzo per Mitro Davide, Ferrara Filippo

K520 Allievi A maschile, metri 200

oro per Garzoglio Lorenzo

K1 Senior / Under 23 femminile, metri 5.000

argento per De Gregori Cristina

bronzo per Cigliutti Paola

C1 Under 23 maschile, metri 5.000

oro per Tarditi Andrea

K1 Ragazzi maschile, metri 5.000

argento per Dossetti Samuele

bronzo per Corallo Edoardo

K420 Allievi B maschile, metri 2.000

oro per Giusto Pietro

bronzo per Mineo Alessandro

K2 Junior maschile, metri 5.000

argento per Spezialetti Ludovico, Gerace Matteo

bronzo per Paglieri Cristian, Fornari Pietro

K1 Junior femminile, metri 5.000

oro per Lombardi Sofia

Prossimo impegno domenica 31 marzo a Milano, per il campionato regionale 10.000 metri e Canoa giovani.

Nella foto sopra: il gruppo savonese a Sanremo

La consegna del Trofeo Grosso, da parte dei genitori, alla squadra degli Allievi della Canottieri Sabazia