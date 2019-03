Vela e mountain bike: continua la primavera dello sport alassino

Alassio. Una due giorni intensa tra terra e male nella primavera dello sport alassino. Alassio per l’ormai imminente fine settimana si prepara a due grandi eventi sportivi.

Il primo avrà come terreno di gara il mare con la Game Race Master Laser Gaibisso and Manfredo event.

Dopo i Dragoni, dopo gli Optimist e dopo la Settimana Internazionale di Vela d’Altura, il Cnam di Alassio, con la collaborazione del Comune e della Marina di Alassio, sabato 30 e domenica e 31 marzo si appresta a dare il via ad una nuova due giorni molto intensa di regate.

Sono infatti già più di cinquanta le barche iscritte alla Game Race Master Laser che il Cnam Alassio organizza nel ricordo di Sergio Gaibisso, indimenticabile presidente del Cnam e della Federazione Italiana Vela, e di Manfredo Audisio, storico allenatore della classe laser​.

La Game Race Master Laser è di fatto una vera e propria invenzione del circolo alassino dedicata ai Laser. “Del resto – spiega Ennio Pogliano, presidente del Cnam Alassio – Radial o Standard che siano, i Laser rappresentano la classe tra le più folte del panorama velico nazionale e internazionale e questa regata comunque di profilo nazionale da sei anni richiama davvero moltissimi iscritti”.

“Ho dato una rapida scorsa all’elenco iscritti – aggiunge Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio – è un elenco davvero molto lungo e con nomi altamente qualificati sotto il profilo sportivo e agonistico. Vi sono rappresentanti dei club velici più accreditati di tutto il territorio nazionale, dal Lago di Garda, all’Adriatico, per giungere alla nostra Liguria”.

Il segnale di avviso per la prima prova in programma sarà esposto alle ore 13 di sabato 30 marzo. Sono previste tre prove al giorno per le due flotte: quella dei Laser Standard e quella, raggruppata, dei Laser Radial e dei Laser 4.7. sia maschili che femminili.

Dal mare alla collina per l’attesissima ​Gran Fondo del Muretto MTB, organizzata dalla società sportiva Alassio Bike per domenica 31 marzo: una gara ciclistica amatoriale con partenza ed arrivo ad Alassio su un percorso di 37,5 chilometri con dislivello di 1.250 metri.

La manifestazione è riservata a cicloamatori e cicloturisti di ambo i sessi, tesserati alla FCI, ed altri enti di promozione sportiva aderenti alla consulta nazionale del ciclismo ed in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed ai cicloamatori stranieri in possesso di tessera internazionale riconosciuta dall’UCI.

In realtà è dal febbraio scorso che il percorso di gara è già segnato e preparato per ospitare gli allenamenti dei più agonisti. La traccia è scaricabile dal sito di Alassio Bike dove si trovano anche indicazioni utili ad affrontare il percorso e sempre on line è ancora possibile iscriversi compilando l’apposito modulo.

Ogni partecipante dovrà presentarsi presso la piazza Partigiani di Alassio il sabato dalle ore 15,30 alle ore 19,30 e la domenica dalle ore 7 alle ore 9,30 per la verifica delle tessere e il ritiro del numero e del pacco gara.

Il ritrovo è fissato per domenica 31 marzo dalle ore 7,30 in piazza Andrea Doria da dove si accederà alle griglie di partenza che apriranno dalle ore 9,30. La partenza avverrà in prossimità di piazza Andrea Doria alle ore 10.

Contestualmente torna anche la E-Bike del Muretto. domenica 31 marzo, escursione guidata dedicata alle prodigiose e-bike sul celebre percorso della Gran Fondo Muretto di Alassio. La E-Bike del Muretto partirà 30 minuti dopo la partenza della gara di MTB e cioè alle 10,30.